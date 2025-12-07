Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

RAMA Ajak Anak Muda Kembali Hidupkan Nilai Kepahlawanan

Minggu, 07 Desember 2025 – 16:12 WIB
RAMA Ajak Anak Muda Kembali Hidupkan Nilai Kepahlawanan - JPNN.COM
Rakyat Advokasi Mandiri (RAMA) DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Heroes’ Legacy: Empowering Jakarta, Action by Action di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Rakyat Advokasi Mandiri (RAMA) DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Heroes’ Legacy: Empowering Jakarta, Action by Action di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan.

Acara itu menjadi momentum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November dengan menghadirkan berbagai aktivitas sosial dan inspiratif bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan yang disuguhkan antara lain talkshow inspiratif, creative market untuk mendukung pelaku UMKM lokal, cek kesehatan gratis, penampilan musik, serta santunan sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama.

Baca Juga:

Ketua Umum RAMA, Iqnal Shalat Sukma Wibowo mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. 

“Kami ingin mengenang semangat perjuangan pahlawan. Namun, pahlawan di masa kini adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi, berinovasi, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Iqnal dalam siaran persnya, dikutip JPNN.com, Minggu (7/12).

Dia menjelaskan konsep Heroes’ Legacy ingin menanamkan nilai kepahlawanan yang relevan dengan generasi muda masa kini. 

Baca Juga:

Iqnal berharap anak-anak muda berani berbicara, berbuat, dan menghadirkan inovasi positif tanpa merusak persatuan bangsa.

“Marwah pahlawan harus tetap mengalir dalam diri generasi muda. Kami ingin mereka hadir sebagai pribadi yang baik, menguatkan solidaritas dan bukan memecah belah,” lanjutnya.

Rakyat Advokasi Mandiri (RAMA) DKI Jakarta menggelar kegiatan Heroes’ Legacy: Empowering Jakarta, Action by Action di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anak muda  RAMA  Nilai-nilai Kepahlawanan  UMKM 
BERITA ANAK MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp