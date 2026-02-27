Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Ramadan 2026, Yamaha Hadirkan Layanan Siaga dan Promo Menarik

Jumat, 27 Februari 2026 – 21:53 WIB
Ramadan 2026, Yamaha Hadirkan Layanan Siaga dan Promo Menarik - JPNN.COM
Pemaparan layanan siaga dan promo Yamaha selama Ramadan 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Pada Ramadan tahun ini, bengkel resmi Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kembali bersiap menyambut para pemudik.

Yamaha paham betul bahwa perjalanan pulang kampung bukan cuma soal jarak, tetapi juga rasa tenang.

Oleh karena itu, Yamaha menyiapkan 130 titik Bengkel Jaga dengan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB.

Baca Juga:

Dua Pos Jaga juga disiagakan di jalur strategis, Ciwandan, Cilegon dan Banyuwangi.

Informasi lokasinya bisa diakses lewat aplikasi My Yamaha Motor App—praktis untuk pemudik yang butuh bantuan cepat di tengah perjalanan.

Bukan hanya urusan teknis. Tahun ini Yamaha menggandeng PT. Kalbe Farma Tbk untuk menyediakan vitamin dan obat-obatan gratis di sejumlah bengkel dan Pos Jaga.

Baca Juga:

Sentuhan kecil, tetapi relevan, mengingat stamina pengendara sering terkuras saat menempuh ratusan kilometer.

Soal promo, Ramadan kali ini juga jadi momen berburu perawatan hemat.

Pada Ramadan tahun ini, bengkel resmi Yamaha kembali bersiap menyambut para pemudik, tidak hanya soal teknis juga promo menarik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yamaha  ramadan 2026  Promo Yamaha Ramadan  Bengkel siaga Yamaha 
BERITA YAMAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp