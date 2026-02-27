Ramadan Berbagi, Agung Sedayu Bukber Bareng 500 Anak Yatim di Masjid Al-Ikhlas PIK

jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) menggelar buka puasa bersama atau bukber anak-anak yatim di Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Jumat (27/2/2026). Sekitar 500 anak yatim hadir pada kegiatan bertajuk Ikhlas Ramadan Berbagi itu.

Ratusan anak yatim yang mengikuti bukber tersebut berasal dari berbagai wilayah, antara lain, Kampung Muara, Sepatan, Teluknaga, Pakuhaji, Dadap, Duri Kosambi, Salembaran, hingga Tanjung Priok dan sekitarnya.

Kegiatan itu juga dibarengi penyaluran santunan untuk anak-anak yatim yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak dan komunitas di lokasi-lokasi tersebut.

Dalam buka puasa bersama itu, Presiden Direktur ASG Nono Sampono menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan tersebut di bulan suci Ramadan.

“Di bulan yang penuh berkah ini, setiap kebaikan insya-Allah akan dilipatgandakan nilainya. Melalui program Ikhlas Ramadan Berbagi, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan yang penuh makna bagi anak-anak yatim yang hadir hari ini,” ujar Nono dalam sambutannya.

Tak sekadar berbuka puasa bersama, kegiatan itu juga diisi dengan berbagai aktivitas interaktif dan hiburan untuk menciptakan suasana Ramadan yang hangat dan menyenangkan bagi anak-anak.

Nono berharap santunan dan bingkisan yang diberikan dapat menjadi penyemangat sekaligus membawa keberkahan bagi para penerima.

“Semoga Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan empati, kepedulian, dan rasa syukur kepada Allah SWT,” harapnya.(ikl/jpnn.com)