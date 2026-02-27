Ramadan Berkah, 28.500 Porsi Makanan Kucing Dibagikan Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia merupakan negara dengan populasi kucing peliharaan terbesar di Asia Tenggara, yakni mencapai 22 juta ekor.

Berdasarkan Mars 2024 Pet Parent Study, sebanyak 46% pemilik kucing di Indonesia menganggap hewan peliharaan mereka sebagai bagian terpenting dalam hidup.

"Oleh karena itu, memastikan kucing mendapatkan perawatan dan nutrisi yang tepat menjadi pilar utama kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab," kata Country Manager Mars Petcare Indonesia, Farid Sukmana, Senin (16/3).

Berkaitan hal tersebut, pada Ramadan ini menjadi momen istimewa bagi masyarakat untuk mempererat kebersamaan dan berbagi keberkahan.

Semangat kepedulian ini tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada anggota keluarga berbulu.

Melalui kampanye WHISKAS Ramadan Berkah, brand ini mengajak para pemilik kucing untuk mengekspresikan kasih sayang melalui pemberian nutrisi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan biologis kucing.

"Meskipun pemberian makanan hewan yang lengkap sudah menjadi praktik global yang mencapai 100 persen di beberapa negara, Indonesia masih berada pada tahap awal," ungkapnya.

Melalui tema “Sayangi Seperti Keluarga, Beri Makan Seperti Kucing”, WHISKAS mendistribusikan lebih dari 28.500 porsi nutrisi lengkap dan seimbang dalam bentuk sampel gratis di seluruh Indonesia selama bulan Ramadan.