Ramadan Datang, Liga Inggris Siapkan Skema Khusus di Tengah Pertandingan

jpnn.com - Operator kompetisi Liga Inggris kembali menunjukkan fleksibilitas selama Ramadan 2026.

Pemain muslim nantinya mendapat ruang untuk berbuka puasa meski pertandingan sedang berlangsung.

Kebijakan tersebut diterapkan seiring dimulainya Ramadan di Inggris dan akan berlaku sepanjang satu bulan ke depan.

Aturan ini memungkinkan wasit memberikan jeda singkat pada waktu-waktu tertentu tanpa mengganggu alur pertandingan.

Dilansir dari BBC, mekanisme penghentian laga tidak dilakukan sembarangan.

Ofisial pertandingan bersama kapten kedua tim akan lebih dahulu mengidentifikasi seperti ketika bola ke luar lapangan atau permainan terhenti.

Di Inggris, waktu matahari terbenam selama Ramadan berkisar antara pukul 17.00 hingga 19.00 waktu setempat.

Kondisi ini membuat hanya pertandingan dengan jadwal kick-off tertentu yang berpotensi mendapatkan jeda, khususnya laga Sabtu sore dan Minggu sore.