Ramadan Datang, Persib Bandung Ubah Pola Latihan, Begini Strategi Bojan Hodak

jpnn.com - Skuad Persib Bandung memulai agenda latihan di bulan Ramadan dengan penyesuaian jam latihan.

Untuk pertama kalinya selama Ramadan, Maung Bandung menggelar sesi latihan malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (19/2/2026), pukul 20.30 WIB.

Penyesuaian waktu tersebut menjadi bagian dari strategi tim pelatih agar para pemain tetap dapat menjalankan ibadah puasa tanpa mengorbankan kualitas latihan.

Selama Ramadan, Persib memang menjadwalkan seluruh sesi latihan dilakukan setelah waktu berbuka.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai perubahan jam latihan merupakan hal yang lumrah dalam sepak bola profesional, terutama di negara dengan mayoritas pemain muslim.

Menurutnya, berlatih setelah berbuka justru memberi keuntungan dari sisi energi dan fokus pemain.

"Ini normal. Kami hanya perlu sedikit mengubah gaya hidup."

"Jadi mereka (pemain) bisa tidur lebih lama di pagi hari dan kami berlatih di malam hari," jelasnya.