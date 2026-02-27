Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Ramadan Fest di Masjid Al-Ikhlas PIK2 Jadi Ruang Tumbuh UMKM

Jumat, 27 Februari 2026 – 14:51 WIB
Ramadan Fest di Masjid Al-Ikhlas PIK2 Jadi Ruang Tumbuh UMKM - JPNN.COM
Ramadan Fest di Masjid Al-Ikhlas PIK2 jadi ruang tumbuh UMKM. Foto: Dok. PIK

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pukul lima sore, pelataran depan Masjid Al Ikhlas PIK2 mulai dipadati warga.

Deretan tenda putih berdiri rapi di sepanjang Riverwalk Island. Di bawahnya, para pelaku UMKM sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti.

Untuk pertama kalinya, Ramadan Fest digelar di lokasi ini. Bukan sekadar bazar musiman, seluruh tenant yang terlibat merupakan UMKM binaan program CSR PIK2.

Baca Juga:

Konsepnya sederhana: menghadirkan suasana berburu takjil yang meriah sekaligus membuka akses pasar langsung bagi pelaku usaha kecil.

Pilihan kuliner yang ditawarkan cukup beragam. Dari gorengan klasik, cireng isi ayam, sate padang dengan kuah kental berbumbu pekat, hingga nasi kebuli beraroma rempah. Ada pula sate bandeng yang jarang ditemui, serta minuman segar untuk berbuka. Rentang harga Rp2.000 hingga Rp25.000 membuat bazar ini menjangkau berbagai kalangan.

Ramadan Fest di Masjid Al-Ikhlas PIK2 Jadi Ruang Tumbuh UMKM

Baca Juga:

Secara sosial, kehadiran Ramadan Fest menciptakan simpul interaksi baru di kawasan PIK2. Pengunjung tidak hanya datang untuk membeli makanan, tetapi juga menikmati suasana senja Ramadan di depan masjid yang baru diresmikan awal tahun ini.

Dwi Lestari (28), seorang pekerja kreatif yang tinggal di apartemen sekitar PIK2, menilai lokasi bazar menjadi nilai tambah tersendiri.

Untuk pertama kalinya, Ramadan Fest digelar di pelataran depan Masjid Al Ikhlas PIK2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Masjid Al-Ikhlas PIK  UMKM  Ramadan 
BERITA PIK2 LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp