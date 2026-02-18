Ramadan Ini Makin Spesial dengan Kehadiran Cucu, Umi Pipik Bagi Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Umi Pipik menyambut antusias bulan Ramadan tahun ini.

Pasalnya, kebahagiaan keluarganya makin lengkap dengan kehadiran cucu pertamanya yang merupakan anak dari Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri.

Oleh karena itu, bulan Ramadan kali ini pun terasa lebih spesial bagi Umi Pipik.

Dia, bahkan sudah menyiapkan berbagai hal dalam rangka menyambut cucunya yang akan datang di hari pertama puasa nanti.

"Puasa pertama insyaallah Adiba ke rumah. Karena kan dia memang sudah tinggal sama suaminya ya. Jadi nyiapin, saya sampai siapin satu kamar khusus buat cucu," ujar Umi Pipik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/2).

Dia mengungkapkan bahwa dirinya merenovasi kamar tersebut khusus untuk sang cucu.

Istri mendiang Ustaz Jefri Al-Buchori itu mendekorasi kamar tersebut dengan cat dan pernak-pernik serba pink.

"Sampai direnovasi deh itu kamar. Kan tadinya kamar kosong ya, akhirnya kami cat, kami kasih, ah sampai semua serba pink, tetapi lagi belum jadi gitu, tapi khusus banget buat cucu," ucap Umi Pipik.