Ramadan, Kahf Ajak Para Pria Konsisten Bener Bareng

Rabu, 25 Februari 2026 – 14:25 WIB
Ramadan, Kahf Ajak Para Pria Konsisten Bener Bareng
Berbagai produk Kahf. Foto dok Kahf

jpnn.com, JAKARTA - Kahf meluncurkan gerakan Ramadan bertajuk Bener Bareng, yang mengajak pria Indonesia saling menguatkan agar bisa konsisten menjadi lebih baik, tidak hanya selama Ramadan tetapi juga setelahnya.

Kampanye inidiperkenalkan melalui Kahf Ramadan Gathering 2026: Bener Bareng, yang dirancang sebagai ruang refleksi sekaligus ruang aman bagi para pria untuk berhenti sejenak, menanggalkan ego, dan memulai ulang perjalanan Ramadan bersama-sama.

“Menjadi baik di luar harus sejalan dengan menjadi benar di dalam, dan itu tidak bisa sendiri. Itulah kenapa kami menyebutnya: Bener Bareng. Ramadan adalah pit stop untuk meluruskan niat dan menguatkan tekad demi membangun generasi laki-laki yang sadar perannya,” ujar CEO Paragon Corp, Harman Subakat.

Gerakan ini relevan dengan budaya generasi muda hari ini, di mana komunitas menjadi ruang tumbuh.

Dari komunitas olahraga, gamers, otomotif, kreator, hingga forum diskusi, Gen Z terbiasa bergerak dalam kebersamaan.

Sebagai bagian dari gerakan Bener Bareng sepanjang Ramadan, Kahf menghadirkan rangkaian inisiatif lintas negara dan lintas platform yang menguatkan semangat kebersamaan.

Salah satunya melalui Kahf Global Iftar yang digelar di 5 negara dengan total 2.000 peserta, termasuk kolaborasi bersama Ramadan Tent Project di Inggris.

Kahf juga berkolaborasi dengan Yayasan AMM sebagai penyusun dan penerbit metode belajar Iqro untuk menghadirkan Iqro Redesign, yang mengangkat semangat kembali belajar Al-Qur’an dari nol.

Ramadan ini, Kahf mengajak pria Indonesia untuk tidak lagi berjalan sendiri. Karena menjadi lebih baik akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama.

TAGS   Ramadan  Kahf  Bulan Puasa  Raditya Dika 
