Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ramadan Penuh Godaan, Beckham Putra Pilih Jalan Profesional Demi Persib Bandung

Rabu, 04 Maret 2026 – 13:00 WIB
Ramadan Penuh Godaan, Beckham Putra Pilih Jalan Profesional Demi Persib Bandung - JPNN.COM
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Menjalani bulan Ramadan di tengah padatnya jadwal kompetisi bukan perkara ringan bagi gelandang Persib Bandung Beckham Putra.

Pemain asli didikan Persib itu harus tetap menjaga performa saat timnya memasuki fase krusial kompetisi dengan lima pertandingan penting menanti sepanjang bulan Ramadan.

Bagi Beckham, tantangan selama puasa bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga konsistensi sebagai atlet profesional.

Baca Juga:

Dia menilai pengaturan asupan makanan dan waktu istirahat menjadi faktor vital agar kondisi fisik tetap prima saat pertandingan berlangsung.

Gelandang bernomor punggung 7 tersebut mengakui suasana Ramadan kerap menghadirkan godaan tersendiri, terutama saat berbuka puasa.

Namun, Beckham memilih untuk bersikap disiplin demi kepentingan tim.

Baca Juga:

"Harus jaga makan dan jaga istirahat. Itu jadi tambahan energi. Apalagi di puasa kali ini banyak pertandingan, lima laga penting."

"Kami harus benar-benar fokus demi meraih hasil maksimal," tegasnya.

Menjalani bulan Ramadan di tengah padatnya jadwal kompetisi bukan perkara ringan bagi gelandang Persib Bandung Beckham Putra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Beckham Putra  Persib Bandung  Ramadan  Puasa 
BERITA PERSIB LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp