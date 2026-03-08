Ramadan Penuh Makna, ASDP Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim

jpnn.com, MADIUN - Bulan suci Ramadan selalu menghadirkan ruang bagi setiap insan untuk memperkuat kepedulian dan menebarkan kebaikan.

Dalam semangat tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali meneguhkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan bakti sosial dan santunan bagi anak-anak yatim.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Klepean Centre for Humanity pada Sabtu (7/3) pukul 15.00 WIB ini menjadi momentum kebersamaan yang hangat antara perusahaan dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Komisaris Utama ASDP Achmad Baidowi menyerahkan secara langsung bantuan sebagai wujud nyata kepedulian perusahaan dalam berbagi kebahagiaan dan keberkahan Ramadan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan kegiatan berbagi di bulan Ramadan bukan sekadar agenda sosial, tetapi juga refleksi nilai kemanusiaan yang terus dijaga oleh perusahaan.

“Bulan Ramadan merupakan momentum yang mengingatkan kita semua untuk memperkuat kepedulian terhadap sesama. Kami berharap kegiatan ini dapat menebarkan semangat kebersamaan, mempererat tali silaturahmi, serta menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat di bulan yang penuh berkah ini,” ujar Heru dalam keterangannya, Minggu (8/3).

Dalam pelaksanaannya, ASDP menggandeng Perkumpulan Klepean Centre for Humanity sebagai mitra kolaborasi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat sekitar.