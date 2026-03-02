Close Banner Apps JPNN.com
Ramadan Penuh Makna, RCTI Hadirkan Tabligh Akbar 'Penyejuk Hati'

Senin, 02 Maret 2026 – 11:11 WIB
RCTI menghadirkan gelaran dakwah penuh makna bertajuk Tabligh Akbar 'Penyejuk Hati' di Masjid Agung Al Amjad, Kabupaten Tangerang. Foto: Dok. RCTI

jpnn.com, TANGERANG - RCTI menghadirkan gelaran dakwah penuh makna bertajuk Tabligh Akbar 'Penyejuk Hati' selama bulan suci Ramadan.

Acara tersebut disiarkan secara live pada Sabtu, 28 Februari 2026, mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai, bertempat di Masjid Agung Al Amjad, Kabupaten Tangerang.

Dengan suasana religius yang hangat dan menenangkan, Tabligh Akbar 'Penyejuk Hati" dipandu oleh Irfan Hakim sebagai host.

Kegiatan tersebut terdiri dari rangkaian tausiyah inspiratif, tanya jawab bersama para jamaah, serta penampilan musik religi yang syahdu.

Sejumlah penceramah ternama turut hadir, di antaranya Alhabib Nabiel Almusawa, Ustaz Muhammad Assad, dan Ustaz Munawir Ngacir.

Pendakwah membawakan tema-tema reflektif yang relevan dengan kehidupan umat saat ini, seperti 'Dzikir, Obat Hati yang Resah', 'Ramadan Naik Level', hingga 'Imam yang Dirindukan Keluarga'.

Nuansa spiritual makin terasa dengan penampilan spesial Guz Azmi bersama Hadroh Majelis Rasululloh yang membawakan lantunan shalawat dan lagu-lagu religi, di antaranya Marhaban Ya Syahru Ramadhan, Romadhonu Tajjala, hingga Mahalul Qiyam.

Tidak hanya menyajikan ceramah, Tabligh Akbar Penyejuk Hati juga menghadirkan sesi diskusi dan tanya jawab langsung bersama jamaah, serta chit-chat reflektif yang membahas peran keluarga, nilai keimanan, dan tantangan umat di tengah dinamika zaman.

TAGS   RCTI  Ramadan  tabligh akbar  Penyejuk Hati 
