Ramadan Perdana Masjid Al Ikhlas PIK2, Indikator Kebutuhan Fasilitas Ibadah di Kawasan Wisata

jpnn.com - JAKARTA - Masjid Al Ikhlas PIK2 dipadati jemaah pada malam pertama Ramadan 1447 Hijriah. Jemaah antusias hadir di Masjid Al Ikhlas PIK2 yang perdana menggelar Salat Tarawih berjemaah pada Ramadan tersebut.

Lonjakan jemaah pada malam pertama Ramadan di Masjid Al Ikhlas PIK2 ini menunjukkan tingginya kebutuhan fasilitas ibadah di kawasan yang berkembang sebagai hunian dan destinasi wisata tersebut.

Momen Ramadan ini menjadi ujian pertama dari sisi kapasitas bagi masjid yang diresmikan pada Januari 2026.

Masjid berkapasitas 600 orang ini bahkan mampu menampung dua kali lipat jumlah jemaah saat momentum tertentu.

Fenomena ini telah terlihat sejak pelaksanaan Salat Jumat pada beberapa waktu sebelumnya.

“Jadi, kalau di dalam itu sudah tidak muat, maka teras-teras yang di depan ini, lalu plaza yang pelataran, semuanya terpakai jemaah untuk pelaksanaan salat berjemaah,” kata Ketua DKM Masjid Al Ikhlas PIK2 Eka Agus Hermansyah.

Salat Tarawih di Masjid Al Ikhlas dilaksanakan sebanyak 8 rakaat ditamah witir tiga rakaat. Imam untuk Salat Tarawih di Masjid Al Ikhlas PIK2 ini sudah terjadwal hingga malam ke-30 Ramadan.

“Insyaallah pelaksanaan tarawih dilakukan rutin setiap malam, dengan imam dan penceramah yang sudah dijadwalkan hingga malam ke-30,” ujarnya.