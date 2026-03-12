Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ramadan Produktif, Perusahaan Ini Ekspor 695 Karton Pakaian dari Yogyakarta ke Jerman

Kamis, 12 Maret 2026 – 15:47 WIB
Ramadan Produktif, Perusahaan Ini Ekspor 695 Karton Pakaian dari Yogyakarta ke Jerman
695 karton produk garmen merek Tom Tailor dari Yogyakarta oleh PT Ameya Livingstyle Indonesia dengan tujuan pasar Jerman pada Rabu (11/3). Foto: Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Aktivitas industri tetap berjalan produktif di tengah momentum bulan suci Ramadan. 

Hal ini terlihat dari ekspor 695 karton produk garmen merek Tom Tailor dari Yogyakarta oleh PT Ameya Livingstyle Indonesia dengan tujuan pasar Jerman pada Rabu (11/3). 

Produk pakaian tersebut dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar internasional, khususnya di Jerman. 

Dari kegiatan ekspor ini, tercatat nilai devisa yang dihasilkan mencapai USD224.660,50 atau sekitar Rp3 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Imam Sarjono, menyampaikan pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sekaligus melakukan pengawasan yang optimal terhadap kegiatan ekspor dan impor. 

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat serta memastikan proses pengawasan berjalan sesuai ketentuan, sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Dia menambahkan momentum Ramadan diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar ekspor. 

"Sehingga produk Indonesia semakin dikenal dan diminati di kancah internasional,” tambah Imam. 

695 karton produk garmen merek Tom Tailor dari Yogyakarta oleh PT Ameya Livingstyle Indonesia dengan tujuan pasar Jerman pada Rabu (11/3).

