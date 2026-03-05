Ramadan Rasa Wisata di PIK, dari Festival Budaya hingga Program Seru untuk Keluarga

jpnn.com - Pantai Indah Kapuk (PIK) memanfaatkan Ramadan kali ini sebagai momentum mendorong upaya memperkuat daya tariknya sebagai destinasi urban terpadu di Jakarta.

Pada Ramadan yang berlangsung Februari-Maret 2026 ini, kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu pun menghadirkan rangkaian kegiatan yang mencakup budaya, komunitas, hingga wisata keluarga.

Momentum Ramadan dinilai berpotensi mendorong aktivitas wisata domestik. Kegiatan yang dihadirkan pun tidak hanya berfokus pada suasana Ramadan, tetapi juga memanfaatkan perayaaan keagamaan lainnya yang waktunya berdekatan­, seperti Imlek, Capgome, Nyepi, hingga Paskah.

Upaya itu sebagai cara menciptakan ruang perayaan lintas budaya yang berlangsung dalam satu kawasan.

"Ramadan tahun ini di PIK terasa istimewa karena hadir bersama berbagai perayaan lintas budaya," ujar Marketing Communication Department Head Amantara (ASG) Irwan Haris.

Salah satu program yang menjadi daya tarik pada Ramadan kali ini ialah Festival Kampung Batavia Bersama Entong di Batavia PIK yang berlangsung pada 27 Februari hingga 28 Maret. Festival itu menghadirkan hiburan keluarga melalui pertunjukan langsung serta sesi 'meet and greet' bersama karakter animasi Entong, serial animasi lokal produksi MNC Animation yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

Pada setiap akhir pekan, kawasan itu juga diramaikan dengan beragam pertunjukan budaya setiap akhir pekan. Pengunjung bisa menyaksikan Rampak Bedug, Ratoe Jaroe, Reog Ponorogo hingga Batapuak Sarato Piriang yang menampilkan keragaman ekspresi budaya Nusantara di ruang publik.