Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Ramadan Runway 2026, Wujud Komitmen APPMI Majukan Ekonomi Kreatif Tanah Air

Senin, 09 Maret 2026 – 13:13 WIB
Ramadan Runway 2026, Wujud Komitmen APPMI Majukan Ekonomi Kreatif Tanah Air - JPNN.COM
Pembukaan Ramadan Runway 2026 di Kokas, Jakarta Selatan. Foto: Tim Ramadan Runway 2026

jpnn.com - JAKARTA - Kolaborasi tahunan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jakarta dan Kota Kasablanka menghadirkan Ramadan Runway 2026. 

Perhelatan tahun ke-14 ini menggandeng lebih dari 60 desainer ternama serta 80 tenant lokal, dan dijadwalkan berlangsung selama 25 hari penuh, mulai dari 5 - 29 Maret 2026.

Ramadan Runway 2026 mengusung tema Blooming Ramadan, sehingga pengunjung bisa merasakan keindahan nuansa musim bunga yang bermekaran di tengah suasana bulan suci Ramadan.

Baca Juga:

Visualisasi bunga bermekaran menjadi ornamen khas yang menghiasi panggung utama hingga hampir seluruh ruang pamer. 

Kehadiran elemen dekoratif ini memberikan kesan meriah bagi setiap pengunjung yang datang.

Ketua APPMI Jakarta Dana Duriyatna menjelaskan Blooming Ramadan bentuk ungkapan puitis yang menggambarkan bulan suci sebagai musim bertumbuh secara spiritual. 

Baca Juga:

“Ramadan Runway digelar setiap tahun untuk membentuk sektor ekonomi kreatif, khususnya industri mode tanah air dengan mengutamakan upaya eksploratif, edukatif, dan promosi berkelanjutan dalam menyambut bulan suci Ramadan nan indah dan puitis seperti musim bunga bermekaran,” kata Dana Duriyatna di Kokas, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Di tengah ketegangan geopolitik yang berdampak pada ekonomi global, gelaran ini hadir sebagai sinyal positif. 

Kolaborasi tahunan antara APPMI Jakarta dan Kota Kasablanka kembali menghadirkan Ramadan Runway 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan Runway 2026  APPMI  Kota Kasablanka  kokas  mode  Fesyen 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp