Ramadan Runway 2026, Wujud Komitmen APPMI Majukan Ekonomi Kreatif Tanah Air

jpnn.com - JAKARTA - Kolaborasi tahunan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jakarta dan Kota Kasablanka menghadirkan Ramadan Runway 2026.

Perhelatan tahun ke-14 ini menggandeng lebih dari 60 desainer ternama serta 80 tenant lokal, dan dijadwalkan berlangsung selama 25 hari penuh, mulai dari 5 - 29 Maret 2026.

Ramadan Runway 2026 mengusung tema Blooming Ramadan, sehingga pengunjung bisa merasakan keindahan nuansa musim bunga yang bermekaran di tengah suasana bulan suci Ramadan.

Visualisasi bunga bermekaran menjadi ornamen khas yang menghiasi panggung utama hingga hampir seluruh ruang pamer.

Kehadiran elemen dekoratif ini memberikan kesan meriah bagi setiap pengunjung yang datang.

Ketua APPMI Jakarta Dana Duriyatna menjelaskan Blooming Ramadan bentuk ungkapan puitis yang menggambarkan bulan suci sebagai musim bertumbuh secara spiritual.

“Ramadan Runway digelar setiap tahun untuk membentuk sektor ekonomi kreatif, khususnya industri mode tanah air dengan mengutamakan upaya eksploratif, edukatif, dan promosi berkelanjutan dalam menyambut bulan suci Ramadan nan indah dan puitis seperti musim bunga bermekaran,” kata Dana Duriyatna di Kokas, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Di tengah ketegangan geopolitik yang berdampak pada ekonomi global, gelaran ini hadir sebagai sinyal positif.