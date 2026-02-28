Ramadan Vibes di Kwitang: PP ISNU Bersama Ida Fauziyah Berbagi Bahagia dengan Warga Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menggelar kegiatan bertajuk Ramadan Vibes: ISNU Berbagi dan Ifthar Bersama Masyarakat di pelataran Masjid Gedung Walisongo, Jalan Kwitang No. 13, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).

Kegiatan ini diikuti jajaran pengurus PP ISNU serta masyarakat sekitar. Turut hadir anggota DPR RI Komisi VI dari Dapil DKI Jakarta II, Ida Fauziyah.

Ketua Umum PP ISNU dalam sambutannya menegaskan bahwa Ramadhan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat nyata bagi umat.

Menurutnya, ISNU sebagai wadah para sarjana Nahdlatul Ulama tidak hanya berperan dalam ruang akademik, tetapi juga harus aktif di tengah masyarakat.

“Ramadan adalah saat terbaik meneguhkan empati. Melalui kegiatan berbagi ini, kami ingin memastikan kehadiran ISNU benar-benar dirasakan warga sekitar. Spiritnya adalah pengabdian dan implementasi nilai rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Kamar itu juga mengapresiasi kehadiran Ida Fauziyah. Dia menilai, silaturahmi tersebut mencerminkan kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya sekaligus membuka ruang dialog konstruktif antara kalangan legislatif dan komunitas akademisi NU.

“Kami berharap beliau terus istiqomah menyerap aspirasi umat dan memberi kontribusi terbaik bagi warga DKI Jakarta serta bangsa secara luas,” katanya.

Acara diisi dengan pembagian takjil, buka puasa bersama, mauidzah hasanah, dzikir, hingga doa menjelang berbuka. Suasana hangat dan kekeluargaan terasa kental, mempererat ukhuwah antara kader ISNU dan masyarakat sekitar.