JPNN.com - Pendidikan

Ramadan Youth Camp 2026, Uhamka Dukung Pendidikan Inklusif dan Kepemimpinan Muda

Kamis, 26 Februari 2026 – 18:16 WIB
Ramadan Youth Camp 2026 turut dihadiri Rektor Uhamka, Prof. Gunawan Suryoputro, Wakil Rektor I Uhamka, Anisia Kumala, Wakil Rektor II Uhamka, Desvian Bandarsyah, Wakil Rektor IV Uhamka, Muhammad Dwifajri, dan dekan serta wakil dekan seluruh fakultas. Foto Humas Uhamka

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) menggelar Ramadan Youth Camp 2026, di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uhamka pada 26-28 Februari.

Ramadan Youth Camp Uhamka ini terbuka secara umum untuk siswa-siswi kelas XII SMA sederajat.

Para pendaftar disaring melalui proses wawancara, sehingga 73 peserta dinyatakan lolos.

Proses seleksi ini sejalan dengan upaya mendukung SDGs poin 4, yakni memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi generasi muda.

Wakil Rektor IV Uhamka Muhammad Dwifajri dalam laporannya mengatakan, para siswa kelas XII yang mendaftar kegiatan ini merupakan siswa terpilih melalui proses wawancara.

Dia menyebutkan sekolah yang turut berpartisipasi dalam merekomendasikan siswa-siswinya berasal dari daerah Jabodetabek, Karawang, dan Pandeglang Banten.

"Kegiatan ini tentu bertujuan untuk membangun leader di masa depan," ujarnya, Kamis (26/2). 

Dia melanjutkan, Uhamka sangat berikhtiar untuk menyiapkan calon pemimpin di masa depan, sehingga menginisiasi kegiatan Ramadan Youth Camp ini.

Lewat Ramadan Youth Camp 2026, Uhamka mendukung pendidikan inklusif dan kepemimpinan muda

TAGS   Uhamka  Ramadan Youth Camp 2026  pendidikan  generasi muda 
