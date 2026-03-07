Ramadhan Jazz Festival 2026: Dakwah Kultural Generasi Muda di Halaman Masjid Cut Meutia

jpnn.com - Alunan musik jazz mengisi pelataran Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, saat Ramadhan Jazz Festival (RJF) ke-15 digelar pada Jumat malam (6/3/2026).

Ribuan pengunjung berkumpul menikmati harmoni musik sekaligus berpartisipasi dalam gerakan sosial yang menjadi ruh dari festival itu.

Baca Juga: Federico Barba Akhirnya Bicara soal Atmosfer Ramadan di Persib Bandung

Ramadan Jazz Festival pertama kali digagas pada 2010 oleh Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) bersama komunitas WartaJazz. Sejak itu, festival ini berkembang menjadi salah satu agenda musik Ramadan yang unik di Indonesia, memadukan musik, spiritualitas, dan kepedulian sosial dalam satu panggung.

Memasuki penyelenggaraan ke-15, festival tahun ini digelar pada 6–7 Maret 2026 dengan bertajuk "Harmoni Pulihkan Negeri". Tema tersebut diangkat sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat di sejumlah wilayah di Sumatra yang terdampak banjir bandang.

Ketua Ramadan Masjid Cut Meutia M. Pradana Indraputra, mengatakan Ramadhan Jazz Festival sejak awal dirancang sebagai bentuk dakwah yang disampaikan melalui pendekatan budaya.

"Ramadhan Jazz Festival bukan hanya tentang musik. Ini adalah cara kami menyampaikan nilai kepedulian dan kebersamaan melalui medium yang lebih dekat dengan generasi muda," ujarnya.

Festival ini menggunakan konsep donasi sebagai mekanisme kehadiran pengunjung. Masyarakat dapat berdonasi melalui platform Goers maupun secara langsung di lokasi acara.