Ramadhan No Oversharing, Edukasi Gaya Hidup Sehat dan Bijak

jpnn.com, SENTUL - Memeriahkan bulan suci Ramadan 1447 H, Tropical mengadakan kegiatan spesial bertajuk Ramadhan No Oversharing bersama Tropical No Oversaring.

Acara tersebut diadakan di Canal Stage, Ground Floor AEON Mall Sentul City, Bogor pada Minggu, 1 Maret 2026.

Lewat kegiatan ini, Tropical berkomitmen mengajak masyarakat untuk memaknai bulan puasa sebagai momentum refleksi diri guna menghindari perilaku berlebihan, baik dalam pola konsumsi makanan maupun dalam interaksi sosial.

Rangkaian Ramadhan No Oversharing dibuka dengan talkshow bersama Reisa Broto Asmoro selaku Health Enthusiast dan tausiyah bersama Ustaz Akri Patrio serta Wiranti Ratanattaya selaku Brand Manager Tropical.

Reisa Broto Asmoro membedah pentingnya pemilihan bahan pangan berkualitas, khususnya minyak goreng yang melalui proses penyaringan optimal, dalam menjaga kebugaran tubuh selama menjalankan ibadah puasa.

Diskusi tersebut mampu memberikan pemahaman mendalam bagi audiens mengenai pengaruh kualitas minyak goreng terhadap kesehatan jangka panjang dan dapat bisa dalam memilih bahan makanan yang akan dikonsumsi.

Tidak hanya itu, Reisa Broto Asmoro juga bicara mengenai efek dari kebiasaan oversharing di media sosial.

"Oversharing terkadang awalnya banyak kisah personal, yang seharusnya tidak diumbar, tetapi biar lega. Jadi masalah ketika, bukan poin pertama, tetapi respons orang lain, bisa menjadi adiksi ketika banyak yang memperhatikan dan support, jadinya kebiasaan, awalnya baik bisa jadi sesuatu negatif. Yang perlu diperhatikan sebelum sharing yakni apakah aman, perlu, dan bermanfaat," kata Reisa Broto Asmoro.