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JPNN.com - Olahraga - All Sport

Ramadhipa Juara di Moto3 Junior Portugal, Indonesia Bangga

Senin, 15 Juni 2026 – 07:26 WIB
Ramadhipa Juara di Moto3 Junior Portugal, Indonesia Bangga - JPNN.COM
Kiandra Ramadhipa podium 1 di Moto3 Junior World Championship 2026, Estoril-Portugal. Foto: ahm

jpnn.com - Giliran Muhammad Kiandra Ramadhipa menuliskan sejarah bagi dirinya dalam pentas balap motor dunia.

Pembalap 16 tahun itu rebut kemenangan perdananya di Moto3 Junior World Championship 2026, Sirkuit Estoril, Portugal, Minggu (14/6).

Rider #32 yang membela Honda Asia-Dream Racing Junior tersebut tampil impresif sejak awal.

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Tarik gas dari posisi ketujuh, Ramadhipa langsung melesat dan tak lama bergabung dengan rombongan terdepan.

Persaingan menuju garis finis berlangsung sengit, terutama pada lap terakhir.

Memasuki sektor akhir sirkuit, kemampuan Ramadhipa teruji memanfaatkan celah untuk menyalip.

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Konsistensinya membuahkan hasil manis. 

Ramadhipa berhasil mengungguli Travis Borg (Monlau Motul) dan Carlos Cano (CFMoto Aspar Junior).

Giliran Muhammad Kiandra Ramadhipa menuliskan sejarah bagi dirinya dalam pentas balap motor dunia Moto3 Junior World Championship Seri Portugal.

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TAGS   Kiandra ramadhipa  Moto3 Junior World Championship  Honda Asia-Dream Racing Junior  Pembalap Indonesia 
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