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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Ramadhipa Juarai Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Peringkat 3 Klasemen

Senin, 13 Juli 2026 – 08:23 WIB
Ramadhipa Juarai Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Peringkat 3 Klasemen - JPNN.COM
Ilustrasi - Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior Jerez, Spanyol. Foto: ahm

jpnn.com - Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa menjuarai Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Sachsenring, Jerman pada Minggu (12/7) malam WIB.

Kemenangan itu menjadi yang kedua bagi Ramadhipa musim ini sekaligus mengangkat posisinya ke peringkat ketiga klasemen sementara.

Start dari posisi ketiga, pembalap berusia 16 tahun asal Sleman itu langsung melesat. Dia mampu bertahan di barisan terdepan.

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Ramadhipa kemudian terlibat persaingan sengit dengan sejumlah rival, di antaranya David Gonzalez dan Fynn Kratochwil.

Sepanjang balapan, Ramadhipa beberapa kali saling menyalip dengan Gonzalez. Dia sempat turun ke posisi ketiga, tetapi berhasil merebut kembali pimpinan lomba dan menjaga keunggulannya hingga memasuki lap ke-14.

Balapan sempat dihentikan setelah insiden yang melibatkan Fernando Bujosa dan Benat Fernandez.

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Race Director mengibarkan bendera merah dan memutuskan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir pada lap ke-14.

Keputusan tersebut memastikan Ramadhipa meraih kemenangan di race 2 Sachsenring. Yaroslav Karpushin finis di posisi kedua, sedangkan Fynn Kratochwil melengkapi podium di peringkat ketiga.

Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa menjuarai Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Sachsenring, Jerman pada Minggu (12/7) malam WIB.

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TAGS   Ramadhipa  Kiandra ramadhipa  Pembalap Indonesia  MotoGP Rookies Cup 2026  MotoGP  Sachsenring 

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