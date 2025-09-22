Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Ramai Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk, KSP Ingatkan Pejabat Jangan Bermewah-mewah

Senin, 22 September 2025 – 19:45 WIB
Ramai Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk, KSP Ingatkan Pejabat Jangan Bermewah-mewah - JPNN.COM
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menanggapi soal gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang mendadak ramai di media sosial.

Qodari mengaku paham dengan permintaan dan protes dari masyarakat soal pengawalan pejabat tersebut.

Pejabat publik, kata dia, memang seharusnya dituntut untuk tidak bermewah-mewah.

Baca Juga:

“Karena anggarannya dari uang negara. Nah, uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gua susah-susah lu senang-senang,” ucap Qodari, pada Senin (22/9).

Dia mengatakan bahwa Menteri Sekretaris Negara sendiri sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan. 

Salah satunya disebut sudah diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tidak menggunakan pengawalan dengan sembarangan kecuali untuk agenda mendesak.

Baca Juga:

“Mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain,” kata dia.

Selain Prabowo, Qodari menyebutkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga jarang menggunakan strobo.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menanggapi soal gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk yang mendadak ramai di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KSP  Muhammad Qodari  Stop Tot Tot Wuk Wuk  strobo  Prabowo  Prabowo Subianto 
BERITA KSP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp