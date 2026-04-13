Ramai Informasi Rekrutmen Pegawai, Otorita IKN Buka Suara

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Ramai informasi di media sosial dan kanal media lainnya soal rekrutmen atau penerimaan pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik/Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menyatakan informasi tersebut hoaks alias bohong.

"Saat ini kami tidak membuka rekrutmen atau penerimaan pegawai dalam bentuk apa pun," ujar Troy di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin.

Dia meminta masyarakat selalu melakukan verifikasi informasi dan lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang memanfaatkan isu rekrutmen.

Apabila ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut atau pengaduan melalui lapor.go.id atau nomor hotline +62 811-5999-767.

Masyarakat juga diingatkan waspada karena ada potensi penyalahgunaan atribut instansi seperti logo, foto pejabat, maupun visual infrastruktur untuk menyesatkan publik, dan Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Otorita IKN.

Troy Pantouw mengatakan rekrutmen atau penerimaan pegawai resmi Otorita IKN tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apa pun dan tidak menggunakan kontak pribadi, baik melalui WhatsApp maupun email nonkorporat dalam proses komunikasi rekrutmen.

"Masyarakat juga diminta untuk tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak berasal dari domain resmi ikn.go.id," tambahnya.