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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ramaikan BBQ Ride 2026, Motul Bawa Produk Unggulan dan Program Menarik

Sabtu, 13 Juni 2026 – 06:08 WIB
Ramaikan BBQ Ride 2026, Motul Bawa Produk Unggulan dan Program Menarik - JPNN.COM
Motul hadir di BBQ Ride 2026, Bandung. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Motul Indonesia kembali meramaikan acara BBQ Ride 2026 yang berlangsung pada 13–14 Juni di Prabuwangi Park, Bandung.

Kehadirannya bukan sekadar memamerkan produk, tetapi juga menghadirkan berbagai program menarik.

BBQ Ride yang memasuki penyelenggaraan ke-13 dikenal sebagai ajang berkumpulnya pencinta custom culture dari berbagai daerah hingga mancanegara.

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Beragam agenda disiapkan, mulai dari Social City Ride, Showcase, hingga Community Gathering.

Di area booth, Motul menampilkan berbagai lini pelumas untuk kendaraan roda dua dan roda empat beserta produk perawatan kendaraan.

Pengunjung juga berkesempatan memperoleh merchandise eksklusif, bahkan bisa membawa pulang produk pembersih kendaraan E2 Moto Wash secara gratis.

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Tak hanya itu, Motul menyiapkan sejumlah promo selama acara berlangsung.

Konsumen yang membeli produk Motul untuk sepeda motor dengan nilai minimal Rp150 ribu, berhak mendapatkan merchandise eksklusif selama persediaan masih ada.

Motul Indonesia kembali meramaikan acara BBQ Ride 2026 yang berlangsung pada 13–14 Juni di Prabuwangi Park, Bandung.

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TAGS   Oli Motul  BBQ Ride 2026  oli mobil Motul  Motul BBQ Ride 2026 
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