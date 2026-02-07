Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ramaikan IIMS 2026, Venom Kenalkan Sejumlah Produk Baru

Sabtu, 07 Februari 2026 – 18:33 WIB
Venom Indonesia melalui lini terbaru, Venom Purple, melakukan gebrakan dengan meluncurkan sejumlah produk baru di IIMS 2026, Sabtu (7/2). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Venom Indonesia melalui lini terbaru, Venom Purple, melakukan gebrakan dengan meluncurkan sejumlah produk baru di IIMS 2026, Sabtu (7/2).

Adapun sejumlah produk itu terdiri dari beberapa segmen, yakni Head Unit, Venom Matrix, dan Camera 360.

Selain itu, Venom juga memperkenalkan konsep Integrated Cockpit Ecosystem, sebuah sistem aftermarket terintegrasi yang diklaim end-to-end dari sisi produk, instalasi, hingga layanan purnajual.

Berbeda dengan aftermarket pada pada umumnya, Venom Purple menyalutkan Car Multimedia dan Venom Car Audio.

Sistem itu mengintegrasikan head unit multimedia dengan DSP Controller Venom, dukungan E-SIM, karakter Venom Audio Sound Quality, hingga perangkat keselamatan seperti DVR dan dash cam berbasis WiFi dengan kamera depan Real 4K dan kamera belakang HD.

Venom Purple juga menghadirkan solusi pencahayaan kendaraan melalui fog lamp dan lampu Bi-LE

Direktur Utama Venom Indonesia, Irwan Kusuma mengatakan pendekatan ini menjadi langkah besar bagi Venom di industri aftermarket Indonesia.

"Ini adalah momen di mana kami tidak lagi menjual produk, tetapi sebuah pengalaman berkendara yang utuh," ungkap Irwan Kusuma.

Venom Indonesia melalui lini terbaru, Venom Purple, melakukan gebrakan dengan meluncurkan sejumlah produk baru di IIMS 2026, Sabtu (7/2).

