JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ramalan BI, Bencana Banjir Sumatra Tekan Ekonomi RI

Rabu, 17 Desember 2025 – 18:36 WIB
Ramalan BI, Bencana Banjir Sumatra Tekan Ekonomi RI - JPNN.COM
pasca Bencana Banjir dan longsor di Tapatuli Tengah. FOTO; dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mengalami tekanan sebesar 0,017 persen.

Aida menjelaskan angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

Baca Juga:

“Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelas Aida di Jakarta, Rabu (17/12).

Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

Dampak ekonomi, kata Aida, perlu menghitung banyak dimensi, seperti hilangnya nilai aset, produktivitas, tutupnya ekonomi, serta upaya positif rekonstruksi bencana.

Baca Juga:

Maka dari itu, BI saat ini masih dalam tahap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat data yang lebih komprehensif.

Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

BI memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatra akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasion

TAGS   Banjir Bandang  banjir sumatra  longsor sumatra  Bank Indonesia  BI  inflasi 
