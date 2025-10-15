Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Ramalan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan di Sejumlah Kota Besar

Rabu, 15 Oktober 2025 – 09:34 WIB
Ramalan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan di Sejumlah Kota Besar - JPNN.COM
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian kota besar di Indonesia pada Rabu (15/10). Foto ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian kota besar di Indonesia pada Rabu (15/10).

Prakirawan Raeni Chindi mengungkapkan cuaca wilayah di Indonesia berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan.

"Diawali dari Pulau Sumatera, diprakirakan hujan ringan untuk Kota Banda Aceh, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang," kata Raeni dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur wilayah Kota Medan dan Padang hari ini.

Sementara hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang.

Kemudian dia meminta masyarakat mewaspadai adanya potensi hujan disertai dengan petir di Lampung.

Baca Juga:

"Selanjutnya untuk Pulau Jawa, diprakirakan hujan ringan terjadi di Kota Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya," kata Raeni Chindi.

Untuk Kota Jakarta, lanjut dia, berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang hari ini. Masyarakat pun diminta mewaspadai adanya potensi hujan disertai dengan petir di Kota Yogyakarta.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian kota besar di Indonesia pada Rabu (15/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca  Cuaca Hari Ini  Cuaca di Jakarta  cuaca di jabodetabek  BMKG 
BERITA CUACA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp