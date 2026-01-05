Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ramalan Cuaca Hari Ini: Sedia Payung, Jakarta Berpotensi Hujan Ringan

Senin, 05 Januari 2026 – 09:20 WIB
Ilustrasi cuaca. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah kota besar mengalami hujan disertai petir pada Senin (5/1).

Prakirawan BMKG Diah Ayu dalam prakiraan cuaca menjelaskan kondisi berawan diprakirakan terjadi di wilayah Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang dan Bengkulu.

"Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pangkal Pinang, Bandar Lampung serta sebagian Jawa dan sebagian besar Kalimantan," katanya, Senin.

Secara terperinci untuk wilayah Sumatera terdapat potensi hujan ringan di Medan, Bandar Lampung dan Pangkal Pinang serta hujan disertai petir di wilayah Jambi.

Di wilayah Pulau Jawa, kata dia, hujan ringan diprakirakan BMKG turun di wilayah Jakarta, Serang dan Bandung serta hujan petir di Surabaya dan kondisi cuaca berawan tebal di Yogyakarta.

Dia menuturkan untuk wilayah Kalimantan, BMKG memetakan potensi hujan ringan dalam periode tertentu hari ini di wilayah Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya dan Banjarmasin.

Untuk daerah Indonesia tengah, terdapat potensi hujan ringan di Denpasar serta hujan petir di Kupang dan cuaca berawan di Mataram.

Hujan juga diprakirakan BMKG terjadi dengan intensitas ringan di Gorontalo, Palu dan Makassar. Terdapat potensi hujan sedang di Manado dan Mamuju serta hujan disertai petir di Kendari.

BMKG meramal di wilayah Jakarta, Serang dan Bandung serta hujan petir di Surabaya dan kondisi cuaca berawan tebal di Yogyakarta

