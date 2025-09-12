Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ramalan Cuaca Hari Ini, Sejumlah Kota Besar Berpotensi Hujan, Waspadalah

Jumat, 12 September 2025 – 09:47 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Jumat (12/8). Foto ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Jumat (12/8).

Prakirawati BMKG Sentia Arianti mengungkapkan bahwa sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan.

Dia menjelaskan wilayah Sumatra umumnya mengalami hujan ringan, antara lain Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

"Waspadai adanya potensi hujan disertai petir di Kota Pekanbaru," katanya.

Dia mengatakan kondisi Pulau Jawa umumnya berawan tebal, khususnya Semarang dan Surabaya, hujan ringan di Jakarta dan Yogyakarta, serta hujan sedang di Serang.

"Waspadai adanya potensi hujan disertai petir di Kota Bandung," lanjutnya.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprakirakan hujan ringan di Denpasar, Mataram, dan Kupang, sedangkan Kalimantan hujan ringan berpotensi terjadi di Palangkaraya dan Banjarmasin.

Tanjung Selor, Pontianak, dan Samarinda berpotensi hujan disertai petir.

