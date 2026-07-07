Ramalan The Simpsons Buyar setelah Portugal dan Meksiko Tersingkir

jpnn.com - Kekalahan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026 membuat 'ramalan' tayangan serial animasi legendaris asal Amerika Serikat, The Simpsons, tidak terwujud.

Melansir Euro News, terdapat cocoklogi dari episode The Simpsons yang tayang pada 1997 bahwa Selecao das Quinas bakal tampil di partai final menghadapi Meksiko.

Skenario tersebut dipastikan gagal terjadi setelah kedua tim kini telah tersingkir dari turnamen.

Portugal harus angkat koper seusai menelan kekalahan 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar yang berlangsung di Dallas Stadium, Texas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.

Sementara itu, Meksiko yang disebut sebagai calon lawan Portugal dalam tayangan tersebut juga sudah lebih dahulu tersingkir.

Tim berjuluk El Tri itu harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 2-3 pada babak 16 besar.

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Daftar pertandingan perempat final sejauh ini mempertemukan Prancis kontra Maroko serta Spanyol menghadapi Belgia.

Pada bagan sebelah kanan, Norwegia akan menantang Inggris, sedangkan Argentina/Mesir bakal berhadapan dengan Swiss/Kolombia.