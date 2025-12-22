Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ramon Tanque Panen Gol, Bojan Hodak Tersenyum

Senin, 22 Desember 2025 – 14:35 WIB
Ramon Tanque Panen Gol, Bojan Hodak Tersenyum - JPNN.COM
Ramon Tanque (tengah) menjelma menjadi mesin gol Persib Bandung. Foto: Persib Bandung.

jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memuji penampilan striker Ramon Tanque dalam laga melawan Bhayangkara FC kemarin, Minggu (21/12).

Dalam laga yang dimenangkan Persib itu, Ramon mencetak dua gol, sehingga menambah pundi-pundi golnya menjadi tiga di kompetisi Liga 1 2025/26.

Hodak mengaku beruntung memiliki deretan striker tajam. Meski waktu adaptasinya bervariatif, tetapi mereka bisa menunjukkan kualitasnya ketika di atas lapangan.

Baca Juga:

Sejauh ini, Persib memiliki lima pencetak gol terbanyak. Uilliam Barros (7 gol), Federico Barba, Luciano Guaycochea, Andrew Jung, dan Ramon Tanque, masing-masing 3 gol.

"Lihat, di awal putaran pertama, Barros yang selalu mencetak gol, lalu Jung tapi kemudian dia menderita cedera. Sekarang Ramon mulai mencetak gol dan bagi saya tidak peduli siapa yang menyumbangkan gol, dan yang terpenting kami bisa menang," kata Hodak, Senin (22/12).

Perjalanan Ramon Tanque dalam mencetak gol di Persib Bandung memang tak mudah. Pemain yang pernah berkarier di Liga Kamboja itu baru pecah telur saat melawan Borneo FC di laga tunda pekan ke-4.

Baca Juga:

Keran golnya pun mulai terbuka. Ramon kembali mencetak gol di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Bangkok United.

Setelah itu, Ramon mencetak brace saat Persib mengalahkan Bhayangkara FC.

Bojan Hodak memuji Ramon Tanque usai dwigol ke gawang Bhayangkara FC. Pelatih Persib menegaskan tak pernah meragukan striker asal Brasil itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramon Tanque  Persib Bandung  Bojan Hodak  Striker Persib  Liga Indonesia  Persib 
BERITA RAMON TANQUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp