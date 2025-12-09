Rampai Nusantara Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Sumbar, Aceh dan Sumut

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara menyalurkan bantuan kepada korban bencana di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Tanah Datar (Sumatera Barat), Provinsi Aceh, dan Sumatera Utara.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat dan para kader yang terdampak langsung akibat bencana alam.

Di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar bantuan diberikan berupa paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang diserahkan di kawasan Gunung Bungsu, Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, pada Senin (8/12).

"Duka seluruh korban bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh adalah duka kita bersama. Kami hadir untuk berbagi dan meringankan beban saudara-saudara kita di sini," ujar Ketua Umum Rampai Nusantara, Semar.

Semar berharap sinergi antar elemen masyarakat terus diperkuat demi pemulihan yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Di Provinsi Aceh, Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara Aceh menyalurkan bantuan berupa sembako, BBM, ikan kering, dan kebutuhan darurat lain, tidak hanya kepada keluarga pengurus, tetapi juga kepada warga sekitar yang turut terdampak.

Sementara itu di Sumatera Utara, bantuan juga disalurkan ke beberapa titik lokasi terdampak langsung.

Rampai Nusantara memastikan distribusi bantuan dilakukan secara tepat sasaran dengan koordinasi bersama pengurus wilayah.