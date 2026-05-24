RAN Buat Ulang Video Pandangan Pertama, Sejumlah Fakta Unik Terungkap

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, RAN merilis ulang video musik untuk hit Pandangan Pertama yang diluncurkan pertama kali pada 2006 silam.

Menariknya, video musik Pandangan Pertama kali ini dibuat hampir identik dengan versi aslinya.

Remake music video tersebut merupakan cara Rayi, Asta, dan Nino kembali menatap titik awal yang memulai semuanya.

Bagi RAN, Pandangan Pertama bukan hanya lagu pertama, tetapi juga fondasi. Sebuah titik nol yang tanpa disadari perlahan mengubah hidup tiga anak SMA menjadi salah satu grup musik dengan perjalanan paling panjang di Indonesia.

Dua puluh tahun kemudian, RAN memutuskan untuk kembali ke sana, ke Pandangan Pertama.

"Kami enggak pernah benar-benar meninggalkan lagu ini. Semakin dewasa, kami justru makin sadar hidup kami berubah karena satu lagu ini. Yang dulu terasa sederhana, sekarang rasanya sakral banget," ungkap Nino RAN.

Video Pandangan Pertama yang selama ini dikenal pendengar ternyata bukan diunggah dari akun YouTube resmi RAN sendiri.

Di era awal 2000-an, ketika YouTube bahkan belum menjadi platform utama seperti sekarang, music video dibuat sebagai syarat agar lagu bisa tayang di televisi musik nasional.