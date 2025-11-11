Close Banner Apps JPNN.com
'Ranau Gran Fondo 2025' Siap Digelar, Nikmati Keindahan Alam Sambil Merasakan Tantangan Seru!

Selasa, 11 November 2025 – 08:02 WIB
Festival Danau Ranau dan Sriwijaya Ranau Gran Fondo siap digelar pada 14-15 November 2025.
Festival Danau Ranau dan Sriwijaya Ranau Gran Fondo siap digelar pada 14-15 November 2025. Foto: Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Event sport tourism terbesar di Sumatra Selatan (Sumsel) kolaborasi spektakuler antara Festival Danau Ranau dan Sriwijaya Ranau Gran Fondo siap digelar pada 14-15 November 2025.

Pengunjung bakal menikmati keindahan alam Danau Ranau sambil merasakan tantangan balap sepeda yang seru, penuh semangat, dan mendunia.

Kegiatan ini akan mengambil rute mengelilingi Danau Ranau, dimulai dari Alun-alun Danau Ranau, melewati Pantai Pelangi, Tanjung Setia, Tanjung Sari, dan finish di titik awal.

‘Ranau Gran Fondo 2025’ Siap Digelar, Nikmati Keindahan Alam Sambil Merasakan Tantangan Seru!

Mengusung konsep Cycling for All, event ini melibatkan berbagai jenis sepeda dan kalangan peserta, serta menggabungkan olahraga dan pariwisata dalam satu pengalaman yang sehat dan menyenangkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sekda Sumsel), Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., sebelumnya menyatakan SRGF dan Festival Danau Ranau merupakan agenda tahunan unggulan kerja sama Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS). 

Kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga dan pariwisata, tetapi juga sarana untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat.

“Event ini punya multiplier effect luar biasa. Peminatnya tinggi, dari target 1.500 peserta kini sudah lebih dari 1.600 dan masih mungkin bertambah,” jelasnya.

Event sport tourism terbesar di Sumatra Selatan (Sumsel) kolaborasi spektakuler antara Festival Danau Ranau dan Sriwijaya Ranau Gran Fondo siap digelar

