JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rancak Bana! Semen Padang Meremukkan Dewa United 2-0

Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:40 WIB
Rancak Bana! Semen Padang Meremukkan Dewa United 2-0
ILeague. Foto: ileague

jpnn.com - PADANG – Semen Padang mendulang kemenangan pada pekan kedua BRI Super League.

Menjamu tim bertabur bintang, Dewa United, di GOR Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/8) sore, Semen Padang meremukkan tamunya dengan skor 2-0.

Dua gol Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC, lahir di babak kedua, di masa injury time.

Kedua gol itu rancak bana atau indah sekali.

Gol pertama lahir dari tendangan bebas Filipe Chaby pada menit 90+2.

Dengan kaki kirinya, Chaby melepaskan tendangan pisang, melengkung ke arah pojok kiri gawang Dewa United. Kiper Dewa Sonny Stevens hanya bisa melihat, tak bergerak.

Gol kedua Semen Padang, yang membunuh permainan, tercipta pada menit ke 90+7.

Gol ini tak kalah cantiknya, berkat kerja sama apik para pemain Semen Padang. Tiba-tiba, bomber Bruno Gomes sudah bebas sendirian, tak terperangkap jebakan offside Dewa United.

Semen Padang mengalahkan Dewa United pada pekan kedua BRI Super League di GOR Haji Agus Salim.

