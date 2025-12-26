Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Randy Martin Maknai Natal dengan Bersyukur

Jumat, 26 Desember 2025 – 09:24 WIB
Randy Martin Maknai Natal dengan Bersyukur - JPNN.COM
Aktor Randy Martin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Randy Martin merayakan Natal dengan penuh suka citaemilih merayakan natal dengan sede

rhana, tetapi penuh makna, yakni dengan beribadah dan berkumpul bersama keluarga, serta orang terkasih.

"Natal liburan, kumpul-kumpul sama keluarga, ibadah, berdoa," ujar Randy Martin di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca Juga:

Aktor 27 tahun itu pun memaknai Natal sebagai momen untuk bersyukur.

Terlebih Randy Martin merasa bersyukur karena masih berkesempatan untuk merayakan Natal tahun ini bersama orang-orang yang disayanginya.

"Maknanya bersyukur karena bisa natalan lagi tahun ini, bisa berkumpul bareng orang-orang terkasih," tuturnya.

Baca Juga:

Ditanyai soal rencana libur Natal kali ini, dia mengaku tak memiliki kegiatan khusus.

Kekasih penyanyi Lyodra itu mengaku akan fokus beribadah dan menikmati waktu bersama keluarga.

Randy Martin menyambut hari raya Natal dengan suka cita. Dia pun memaknai Natal sebagai momen untuk bersyukur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   randy martin  Natal  Bersyukur  Perayaan Natal 
BERITA RANDY MARTIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp