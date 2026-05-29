Randy Sunda

jpnn.com - Di Masjid Nanning saya bertemu banyak mahasiswa Indonesia. Laki-perempuan. Hari itu mereka juga pilih salat Iduladha di masjid Jalan Xinhua di kota lama Nanning.

Kota lama berada di utara sungai Yong Jiang. Kota baru dibangun di selatan sungai. Jembatan-jembatan modern yang besar dibangun di atasnya.

Beberapa mahasiswa sedang kuliah D-3. Beda-beda jurusan: yang dari Jombang ambil teknik sipil. Yang dari Jambi pilih komputer. Pun yang dari Gorontalo dan Solo.

Ada juga yang kuliah S-1, bahkan Yosep Firdaus sudah S-2: jurusan fashion. Yosep pilih fashion sejak masih kuliah S-1 di Guangxi Arts University.

Ia asli Surabaya: SMAN 1. Saat di SMA itulah nama belakangnya diubah menjadi Firdaus sambil tetap tidak mengubah Yosep menjadi Yusuf.

Sambil menunggu jemaah yang di lantai dua dan tiga turun lebih dulu, kami duduk lesehan di atas karpet lantai empat. Salah satunya ternyata dosen. Asal Bandung. Di Nanning ia mengajar teori musik gamelan Sunda.

Ia memang dosen di Guangxi Arts University. Nama lengkapnya: Randy Geovani Putra.