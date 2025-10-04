Rangga & Cinta Tayang di Bioskop, Album Soundtrack Diluncurkan

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu film layar lebar Indonesia yang dinantikan pada 2025, Rangga & Cinta, akan disertai karya rekaman yang tidak kalah diantisipasi.

‘Rangga & Cinta: Original Motion Picture Soundtrack' sebuah hasil kerja sama antara Miles Films, Trinity Optima Production, Melly Goeslaw & Anto Hoed, serta Aquarius Pustaka Musika.

Album tersebut beredar di platform musik digital mulai 3 Oktober 2025 bersamaan dengan penayangan film Rangga & Cinta arahan sutradara Riri Riza di bioskop, yang sekaligus mempersembahkan kembali kisah cinta remaja klasik Ada Apa Dengan Cinta? untuk generasi baru.

Peluncuran album soundtrack tersebut menyusul ‘Rangga Cinta’, lagu tema film ‘Rangga & Cinta’ yang dinyanyikan oleh Bilal Indrajaya dan Eva Celia, serta ‘Ingin Mencintai dan Dicintai’ yang dilantunkan oleh pemeran Cinta sendiri, Leya Princy.

Dengan adanya satu lagi film seputar dunia Ada Apa Dengan Cinta?, rasanya akan kurang jika Rangga & Cinta tidak disertai oleh album soundtrack yang kembali ditangani oleh Melly Goeslaw dan Anto Hoed selaku pencipta lagu dan produser.

"Kalau Melly dengan Ada Apa dengan Cinta? itu sama seperti saya dan Riri Riza, ini dekat dengan kami semua,” kata Mira Lesmana, produser film ‘Rangga & Cinta’.

Mengingat Rangga & Cinta adalah Ada Apa Dengan Cinta? yang dikemas untuk generasi baru, maka soundtrack film ‘Rangga & Cinta’ pun berisi sebagian besar karya klasik yang awalnya ada di AADC.

Akan tetapi, dengan aransemen dan sound yang segar mengikuti zaman tanpa menghilangkan karakter kuat dari lagu-lagu ikonik seperti ‘Bimbang’ dan ‘Tentang Seorang’.