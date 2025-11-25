Rangkaian Festive Season 2025 di Hotel Borobudur Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Hotel Borobudur Jakarta menyambut akhir tahun dengan menghadirkan rangkaian perayaan dengan tema hangat, penuh kebersamaan, dan keceriaan.

Sepanjang November hingga Desember, hotel legendaris tersebut bertransformasi menjadi fairytale wonderland yang terinspirasi dari kisah klasik Clara and the Nutcracker.

Perpaduan warna sage green dan soft pink, ornamen berkilau, motif balerina, serta detil toy soldier menciptakan suasana Natal bergaya Eropa yang elegan dan modern.

Pohon Natal raksasa tampil megah di Main Lobby, sementara Life-Sized Gingerbread House menjadi daya tarik baru sekaligus spot foto favorit.

Tahun ini, tamu juga dapat mengikuti Christmas Photo Competition dengan hadiah menarik. Dekorasi, hiburan, dan sajian kuliner khas akhir tahun menjadikan hotel ini destinasi terbaik untuk merayakan liburan.

Natal

Perayaan Natal dimulai melalui Christmas Tree Lighting Ceremony pada 29 November 2025 pukul 17.00 di Main Lobby. Acara dibuka dengan paduan suara Natal serta kehadiran Santa Claus yang membagikan kejutan manis kepada para tamu. Suasana makin meriah dengan Christmas Bazar yang menghadirkan kuliner, kerajinan tangan, dan hidangan khas Natal.

Pengalaman menginap semakin lengkap dengan Festive Season Room Package mulai dari IDR 1.598.000 net per malam, termasuk sarapan untuk dua orang di Bogor Cafe, voucher F&B senilai IDR 200.000, dua tiket Museum Nasional & Imersifa, serta diskon 15% perawatan di Klub & Spa Borobudur (pemesanan hingga 29 Desember 2025, menginap 1–29 Desember 2025).

Santapan Natal

Hotel Borobudur Jakarta menawarkan pengalaman bersantap istimewa melalui berbagai pilihan restoran. Bogor Cafe menyajikan Delight Buffet Special Christmas Eve & Day yang mencakup Christmas Eve Dinner (24 Desember) seharga IDR 798.000 net per orang dan Christmas Day Lunch (25 Desember) seharga IDR 728.000 net per orang, termasuk free-flow minuman ringan, kopi, teh, dan bir.