Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Rangkaian HUT ke-21, DPD RI Tabur Benih Jagung di Mimika

Minggu, 28 September 2025 – 06:56 WIB
Rangkaian HUT ke-21, DPD RI Tabur Benih Jagung di Mimika - JPNN.COM
Menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-21 tahun yang jatuh pada 1 Oktober mendatang, lembaga DPD RI menggelar program pencanangan gerakan Senator Peduli Ketahanan Pangan yang berpusat di Mimika, Provinsi Papua Tengah. Foto: dok DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-21 tahun yang jatuh pada 1 Oktober mendatang, lembaga DPD RI menggelar program pencanangan gerakan “Senator Peduli Ketahanan Pangan” yang berpusat di Mimika, Provinsi Papua Tengah. 

Melalui gerakan tersebut, DPD RI membuktikan diri sebagai mitra kolaboratif dengan rakyat untuk memastikan program-program nyata dan berdampak.

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyatakan gerakan “Senator Peduli Ketahanan Pangan” ini diawali dengan gelaran kegiatan penanaman secara simbolik benih jagung di lahan seluas 400 hektar yang berlokasi di Kampung Naenamuktipura, Distrik Iwaka, Mimika.     

Baca Juga:

“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen jangka panjang dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan,” ucap Yorrys saat membuka acara didampingi para Senator dari Sub Wilayah Timur II, Sabtu (27/9).

Senator asal Papua Tengah itu menambahkan, gerakan ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ ini  menandai komitmen serius DPD RI untuk menggerakkan roda pertanian lokal. 

Gerakan ini juga merupakan bagian dari upaya DPD RI mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di bidang pertanian yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. 

Baca Juga:

“Kegiatan penanaman benih jagung ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, juga salah satu poin penting bagi penguatan sistem pangan nasional dan fondasi bagi perwujudan Indonesia Emas 2045,” ucap Yoris.

Dia pun menyampaikan DPD RI berkomitmen mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming 2025 di bidang ketahanan pangan melalui inisiasi program “Senator Peduli Ketahanan Pangan”. 

Menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-21 tahun yang jatuh pada 1 Oktober mendatang, lembaga DPD RI menggelar program pencanangan Gerakan 'Senator Peduli Ketahanan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPD RI  Papua  pangan  ketahanan pangan  pertanian 
BERITA DPD RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp