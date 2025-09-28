Rangkaian HUT ke-21, DPD RI Tabur Benih Jagung di Mimika

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-21 tahun yang jatuh pada 1 Oktober mendatang, lembaga DPD RI menggelar program pencanangan gerakan “Senator Peduli Ketahanan Pangan” yang berpusat di Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Melalui gerakan tersebut, DPD RI membuktikan diri sebagai mitra kolaboratif dengan rakyat untuk memastikan program-program nyata dan berdampak.

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyatakan gerakan “Senator Peduli Ketahanan Pangan” ini diawali dengan gelaran kegiatan penanaman secara simbolik benih jagung di lahan seluas 400 hektar yang berlokasi di Kampung Naenamuktipura, Distrik Iwaka, Mimika.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen jangka panjang dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan,” ucap Yorrys saat membuka acara didampingi para Senator dari Sub Wilayah Timur II, Sabtu (27/9).

Senator asal Papua Tengah itu menambahkan, gerakan ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ ini menandai komitmen serius DPD RI untuk menggerakkan roda pertanian lokal.

Gerakan ini juga merupakan bagian dari upaya DPD RI mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di bidang pertanian yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kegiatan penanaman benih jagung ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, juga salah satu poin penting bagi penguatan sistem pangan nasional dan fondasi bagi perwujudan Indonesia Emas 2045,” ucap Yoris.

Dia pun menyampaikan DPD RI berkomitmen mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming 2025 di bidang ketahanan pangan melalui inisiasi program “Senator Peduli Ketahanan Pangan”.