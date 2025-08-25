Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Rangkap Jabatan Kepala Badan Industri Mineral, Mendiktisaintek Bilang Begini

Senin, 25 Agustus 2025 – 18:04 WIB
Rangkap Jabatan Kepala Badan Industri Mineral, Mendiktisaintek Bilang Begini - JPNN.COM
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Hardiknas 2025. Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, memberikan penjelasan dirinya yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Diketahui, Brian dilantik sebagai Kepala Badan Idustri Mineral di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8).

Menurut dia, Presiden Prabowo meminta dirinya sebagai Kepala Badan Industri Mineral, yang nantinya mengelola industri material strategis.

Baca Juga:

“Karena material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Di samping itu penting diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” ujar Brian di Istana Negara.

Dia menjelaskan bahwa Badan Industri Mineral akan fokus mengelola sumber daya strategis, termasuk mineral jarang hingga mineral radioaktif.

“Jadi, mineral-mineral itu salah satunya, mineral jarang, mineral radioaktif, seperti itu,” kata dia.

Baca Juga:

Dia pun berjanji bahwa kementerian dan lembaga yang dipimpinnya tak akan tumpang tindih.

“Nanti kita tentu sesama badan negara akan mengoordinasikan pembagiannya seperti itu,” jelasnya.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto, memberikan penjelasan dirinya yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mendiktisaintek  Brian Yuliarto  rangkap jabatan  Kepala Badan Industri Mineral 
BERITA MENDIKTISAINTEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp