Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Rangkuman 3 Berita Artis Terheboh: Nunung Dihadiahi Rumah, Masayu Jawab Gosip

Selasa, 30 September 2025 – 04:56 WIB
Rangkuman 3 Berita Artis Terheboh: Nunung Dihadiahi Rumah, Masayu Jawab Gosip - JPNN.COM
Komedian Nunung. Foro: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menempati rumah baru pemberian seseorang.

Rumah baru Nunung, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (29/9).

Kemudian, rangkaian North Jazz Festival 2025 berlangsung semarak di Waterfront Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara pada 26-27 September 2025.

Baca Juga:

Sementara itu, aktris Masayu Anastasia akhirnya buka suara soal kabar kedekatan dirinya dengan Baim Wong.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nunung Dihadiahi Rumah di Jakarta

Perempuan 62 tahun itu mengaku, dirinya masih tinggal di rumah indekos saat ini dan berencana pindah ke rumah baru pada bulan depan.

Baca Juga:

"Oh, saya masih (tinggal di kos-kosan). Cuman insyaallah saya bulan depan sudah pindah. Alhamdulillah sudah ada rumah," ujar Nunung di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9).

Baca selengkapnya: Dihadiahi Rumah Baru, Nunung: Insyaallah Bulan Depan Sudah Pindah

Rangkuman 3 berita arts terheboh, Nunung dihadiahi rumah, kemeriahan North Jazz Festival 2025, jawaban Masayu Anatasia soal hubungannya degnan Baim Wong

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nunung  3 Berita Artis Terheboh  Masayu Anastasia  Jazz 
BERITA NUNUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp