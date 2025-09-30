Rangkuman 3 Berita Artis Terheboh: Nunung Dihadiahi Rumah, Masayu Jawab Gosip

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menempati rumah baru pemberian seseorang.

Rumah baru Nunung, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (29/9).

Kemudian, rangkaian North Jazz Festival 2025 berlangsung semarak di Waterfront Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara pada 26-27 September 2025.

Sementara itu, aktris Masayu Anastasia akhirnya buka suara soal kabar kedekatan dirinya dengan Baim Wong.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nunung Dihadiahi Rumah di Jakarta

Perempuan 62 tahun itu mengaku, dirinya masih tinggal di rumah indekos saat ini dan berencana pindah ke rumah baru pada bulan depan.

"Oh, saya masih (tinggal di kos-kosan). Cuman insyaallah saya bulan depan sudah pindah. Alhamdulillah sudah ada rumah," ujar Nunung di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9).

Baca selengkapnya: Dihadiahi Rumah Baru, Nunung: Insyaallah Bulan Depan Sudah Pindah