Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rani Fahd Arafiq DPR Dorong Program Pemutihan BPJS Kesehatan Demi Lindungi Masyarakat Kurang Mampu

Selasa, 11 November 2025 – 10:43 WIB
Rani Fahd Arafiq DPR Dorong Program Pemutihan BPJS Kesehatan Demi Lindungi Masyarakat Kurang Mampu - JPNN.COM
Anggota DPR RI Rani Fahd Arafiq. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Rani Fahd Arafiq mendorong pelaksanaan program pemutihan BPJS Kesehatan sebagai langkah nyata untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan.

Menurut Rani, kebijakan pemutihan yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengaktifkan kembali kepesertaan tanpa dikenai denda merupakan bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil yang terdampak secara ekonomi.

“Program ini harus kita dukung bersama, karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Banyak warga yang sebelumnya terkendala tunggakan kini bisa kembali aktif sebagai peserta BPJS,” ujar Rani dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga:

Rani menambahkan kesehatan merupakan pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, dia menilai kebijakan pemutihan BPJS Kesehatan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses layanan publik di seluruh Indonesia.

Selain itu, Rani juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif menyosialisasikan program ini agar dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Baca Juga:

Rani berharap masyarakat tidak ragu untuk memanfaatkan momentum pemutihan tersebut.

“Kita ingin memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak berobat hanya karena masalah administrasi atau tunggakan iuran. Dengan pemutihan ini, kita ingin hadirkan keadilan sosial di bidang kesehatan,” tegas Rani.(fri/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Anggota DPR RI Rani Fahd Arafiq mendorong pelaksanaan program pemutihan BPJS Kesehatan sebagai langkah nyata untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Kesehatan  DPR  Rani Fahd Arafiq  pemutihan bpjs kesehatan  masyarakat kurang mampu 
BERITA BPJS KESEHATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp