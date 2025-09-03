Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ranking BWF: Putri KW Kudeta Takhta Gregoria Mariska Tunjung

Rabu, 03 September 2025 – 20:41 WIB
Ranking BWF: Putri KW Kudeta Takhta Gregoria Mariska Tunjung - JPNN.COM
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani resmi menyandang status sebagai tunggal putri nomor satu Indonesia menggeser posisi Gregoria Mariska Tunjung.

Dalam peringkat terbaru BWF, Putri KW menempati posisi ketujuh dunia, naik dua setrip dari pekan sebelumnya.

Sementara itu, Jorji -sapaan Gregoria- harus turun ke urutan kedelapan dunia, sehingga otomatis menyerahkan predikat tunggal putri terbaik Indonesia kepada juniornya tersebut.

Baca Juga:

Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam karier Putri KW. Pebulu tangkis berusia 22 tahun itu terus menunjukkan performa gemilang di sejumlah turnamen.

Terbaru, pebulu tangkis kelahiran Tangerang itu mampu menembus semifinal Kejuaraan Dunia 2025. Pada turnamen ini, Putri menyingkirkan sejumlah pemain beken seperti Tomoka Miyazaki (Jepang) hingga Pusarla V. Sindhu (India).

Dengan keberadaan dua wakil di peringkat 10 besar dunia, sektor tunggal putri Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan.

Baca Juga:

Hal ini juga memberi harapan besar bagi Indonesia untuk bersaing lebih ketat di turnamen-turnamen besar, seperti Olimpiade.

Sementara itu, tiga besar peringkat dunia masih ditempati An Se Young (Korea), diikuti Wang Zhi Yi (China), dan Han Yue (China).(bwf/mcr15/jpnn)

Putri Kusuma Wardani resmi menyandang status sebagai tunggal putri nomor satu Indonesia menggeser posisi Gregoria Mariska Tunjung.

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Putri KW  Gregoria Mariska Tunjung  Putri Kusuma Wardani  Ranking BWF 
BERITA PUTRI KW LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp