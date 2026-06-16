Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ranking BWF: Top 10 Dunia Akhirnya Jadi Milik Alwi Farhan

Selasa, 16 Juni 2026 – 21:04 WIB
Ranking BWF: Top 10 Dunia Akhirnya Jadi Milik Alwi Farhan - JPNN.COM
Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan Foto: PBSI.

jpnn.com - Alwi Farhan akhirnya tiba di tempat yang selama ini diimpikannya.

Tunggal putra kelahiran Surakarta itu resmi menjadi anggota baru 10 besar dunia setelah tampil gemilang di Australian Open 2026.

Gelar juara yang diraih Alwi Farhan di Sydney mengantarkannya menembus top 10 ranking BWF untuk kali pertama dalam kariernya.

Baca Juga:

Alwi naik tiga posisi dengan koleksi 70.369 poin.

Lompatan itu tak lepas dari performa impresif pemain berusia 21 tahun tersebut sepanjang pekan lalu.

Pada partai puncak Australian Open 2026, Alwi tampil dominan saat menghadapi wakil China Dong Tian Tao.

Baca Juga:

Kampiun Indonesia Masters 2026 itu menuntaskan pertandingan dua gim langsung dengan skor identik 21-13, 21-13.

Kabar baik juga datang dari sektor tunggal putra Indonesia lainnya.

Alwi Farhan akhirnya tiba di tempat yang selama ini diimpikannya. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alwi Farhan  Ranking BWF  Peringkat BWF  Tunggal Putra 
BERITA ALWI FARHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp