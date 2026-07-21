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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ranking FIFA: Spanyol Gusur Argentina, Jerman Terlempar

Selasa, 21 Juli 2026 – 07:56 WIB
Ranking FIFA: Spanyol Gusur Argentina, Jerman Terlempar - JPNN.COM
Skuad Timnas Spanyol merayakan gelar juara Piala Dunia 2026. Foto: X/Sefutbol.

jpnn.com - Spanyol memetik keuntungan ganda setelah menutup Piala Dunia 2026 sebagai kampiun.

Selain membawa pulang trofi, skuad asuhan Luis de la Fuente juga berhasil merebut kembali status sebagai tim peringkat pertama dalam ranking FIFA.

Posisi teratas yang sempat menjadi milik Argentina kini kembali berpindah tangan.

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Kemenangan 1-0 atas Argentina di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7) dini hari WIB, menjadi penentu perubahan di papan ranking FIFA.

Tambahan 30,27 poin membuat Spanyol kini mengoleksi 1.995,88 poin. Jumlah tersebut cukup untuk mengembalikan mereka ke peringkat pertama dunia.

Sebaliknya, Argentina harus rela turun satu tingkat. Juara Piala Dunia 2022 itu kini mengumpulkan 1.970,37 poin dan menempati posisi kedua.

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Adapun peringkat ketiga sampai kelima dihuni Prancis, Inggris, serta Brasil.

Norwegia Jadi Sorotan

Perubahan paling mencolok dalam daftar terbaru justru datang dari Norwegia. Negara Skandinavia itu melonjak 12 anak tangga hingga menembus peringkat ke-19 dunia dengan raihan 1.651,29 poin.

Spanyol memetik keuntungan ganda setelah menutup Piala Dunia 2026 sebagai kampiun.

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TAGS   Spanyol  Ranking FIFA  FIFA  Jerman  Timnas Spanyol  Piala Dunia 
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