Ranking Timnas Voli Putra Indonesia Naik seusai Menang Lawan Kamboja

jpnn.com - JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia perlahan memperbaiki posisi di ranking FIVB seusai menang melawan Kamboja pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Rabu (22/7), skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-0 (26-24, 25-15, 25-18).

Kemenangan ini membuat Farhan Halim dan kolega naik ke posisi 42 dari sebelumnya di ranking 44 dengan raihan 104,24 poin.

Raihan tersebut juga menggeser posisi Bahrain serta India yang sebelumnya ada di atas Indonesia.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengatakan bahwa kenaikan ranking pada SEA V Cup 2026 sejatinya lonjakannya tidak terlalu signifikan.

Wajar nantinya negara-negara lainnya baru akan memanen poin pada ajang AVC Men's Volleyball Continental Championship 2026.

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Rencananya ajang tersebut akan berlangsung di Fakuoka, Jepang pada 4 hingga 13 September mendatang.

Ajang tersebut terbilang bergengsi mengingat nantinya Top 3 akan punya kesempatan ikut Kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang serta bersaing meraih tiket ajang Volleyball Nations League (VNL).