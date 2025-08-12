Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Rano Alfath Beri Hadiah Umrah di Color Run Night KNPI Tangerang 2025

Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:57 WIB
Rano Alfath Beri Hadiah Umrah di Color Run Night KNPI Tangerang 2025 - JPNN.COM

jpnn.com - TANGERANG - Color Run Night yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang sebagai HUT ke-52 KNPI pada 9 Agustus berlangsung meriah.

Ajang olahraga yang diikuti sekitar seribu pendaftar dari berbagai daerah itu berjalan lancar.

Banyak pihak memberikan dukungan termasuk Ketua KNPI Banten Rano Alfath.

Dia memberikan hadiah umrah dan sepeda motor.

Rano yang hadir dalam kegiatan yang berlokasi di Stadion Benteng Reborn menyampaikan, dukungan yang dia berikan sebagai wujud untuk mendukung semangat pemuda.

"Saya berikan hadiah ini agar pemuda lebih semangat, supaya pemuda sehat dan bisa menjadi pemimpin di masa depan," kata Rano, Senin (12/8).

Ketua KNPI Kota Tangerang Dede Maulana Paisal berterima kasih kepada Rano.

"Ini menjadi kebanggaan buat kami. Dukungan yang menambah semangat. Ke depannya, momen ini bisa menjadi kebiasaan para pemuda di Kota Tangerang untuk menjaga kebugaran dan investasi kesehatan di masa depan," ujar Dede. (*/jpnn)

Rano Alfath memberikan hadiah umrah dan sepeda motor pada Color Run Night KNPI Tangerang 2025.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   KNPI  Rano Alfath  KNPI Banten  KNPI Tangerang 
