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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rano Karno Apresiasi Bank Jakarta Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026

Jumat, 17 Juli 2026 – 11:39 WIB
Rano Karno Apresiasi Bank Jakarta Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026 - JPNN.COM
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama perwakilan Bank Jakarta dan PWI Jaya. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi langkah Bank Jakarta yang menjadi sponsor dalam penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026.

Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, dunia perbankan, dan insan pers dalam memperkuat literasi publik sekaligus menyambut peringatan 5 Abad Kota Jakarta.

Apresiasi itu disampaikan Rano saat menerima audiensi Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (15/7).

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Rano menyebut dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik MHT yang selama lebih dari lima dekade menjadi ajang penghargaan bagi karya-karya jurnalistik terbaik mengenai Jakarta.

Dia juga mengajak seluruh insan pers memanfaatkan waktu pendaftaran yang masih dibuka hingga 31 Juli 2026 dengan mengirimkan karya terbaik, terutama pada dua kategori khusus, yakni "Menyongsong 5 Abad Jakarta" dan "Literasi Bank Jakarta."

"Masih ada waktu hingga 31 Juli 2026 untuk mengirimkan karya terbaik. Jadikan momentum menuju lima abad Jakarta ini sebagai inspirasi menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Rano.

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Menurut dia, kategori "Menyongsong 5 Abad Jakarta" menjadi ruang bagi jurnalis untuk merekam perjalanan, transformasi, serta harapan terhadap Jakarta yang akan memasuki usia 500 tahun pada 2027.

Sementara kategori "Literasi Bank Jakarta" diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transformasi dan kontribusi Bank Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi langkah Bank Jakarta yang menjadi sponsor Anugerah Jurnalistik MH Thamrin 2026

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TAGS   Wagub DKI  Rano Karno  Bank Jakarta  Anugera Jurnalistik MHT 2026 
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